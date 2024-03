Roma-Sassuolo: formazioni e dove vederla in streaming

Roma-Sassuolo porta la giornata 29 di Serie A nella cornice dello stadio Olimpico. Si tratta di una partita importante per la stagione delle due squadre, in scena domenica 17 marzo alle ore 18:00 con la possibilità di vederla in streaming su DAZN. È anche la sfida tra due allenatori subentrati in corsa durante questo campionato: De Rossi da una parte e Ballardini dall’altra.

Probabili formazioni e streaming di Roma-Sassuolo

Giallorossi ancora senza Abraham, Kristensen, Lukaku, Renato Sanches e Smalling, tutti bloccati in infermeria. I neroverdi devono invece fare i conti con l’assenza pesante di Berardi (per lui stagione finita) e con quella di Toljan per infortuni, mentre Doig e Thorstvedt sono fuori per squalifica. Ecco le probabili formazioni in campo al fischio d’inizio.

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy;

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Missori, Erlic, Ferrari, Pedersen; Racic, Matheus Henrique; Bajrami, Defrel, Laurienté; Pinamonti.

Se vuoi vedere la partita in streaming, la trovi in diretta esclusiva su DAZN con la telecronaca di Ricky Buscaglia e il commento tecnico di Dario Marcolin: attiva ora il tuo abbonamento alla piattaforma.

Quinta posizione in classifica per la squadra di De Rossi, a 48 punti, con tre vittorie nelle ultime quattro di campionato. La truppa di Ballardini è invece sprofondata nel pieno della zona retrocessione, penultima a quota 23, ma con un eventuale risultato positivo potrebbe rialzare la testa.

I giallorossi sono favoriti dal pronostico dei bookmaker, spinti anche dalla qualificazione ai quarti di finale in Europa League (dove incontreranno il Milan) ottenuta questa settimana.

Cogli al volo l’opportunità di goderti tutte le partite della Serie A in diretta streaming, con un abbonamento a DAZN. Scegli tra i piani STANDARD e PLUS, approfittando del pagamento annuale che offre un forte sconto rispetto alla tariffa mensile.