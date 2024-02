Sassuolo-Napoli: formazioni e dove vederla in streaming

Sassuolo-Napoli è il recupero della giornata 21 di Serie A (la partita è stata rinviata per la Supercoppa italiana), in scena come turno infrasettimanale al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Il fischio d’inizio è in programma per mercoledì 28 febbraio alle ore 18:00 con la possibilità di vederla in streaming su DAZN. Si tratta di un match dall’esito tutt’altro che scontato, considerando come entrambe le squadre abbiano appena cambiato allenatore e siano ancora alla ricerca di un nuovo assetto.

Probabili formazioni e streaming di Sassuolo-Napoli

I neroverdi sono inevitabilmente alle prese con lo scossone provocato dall’esonero di Dionisi (sostituito in corsa da Bigica) oltre che con le assenze di Boloca, Berardi, Obiang e Viti. Per gli azzurri, mister Calzona deve invece rinunciare solo a Ngonge. Ecco le probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Tressoldi, Ferrari, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Volpato, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti;

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Per i tifosi che si stanno chiedendo come e dove vedere in streaming la partita, la risposta è una sola: in diretta su DAZN con la telecronaca di Stefano Borghi e il commento tecnico di Fabio Bazzani.

Le due squadre non attraversano certo un gran momento. I padroni di casa sono diciassettesimi in classifica con 20 punti, gli stessi di Verona e Cagliari alle loro spalle e in piena lotta per la salvezza. Gli ospiti, invece, nonostante il doppio cambio in panchina della stagione, non riescono a rialzare la testa e si trovano noni a 37 punti.

Il pronostico vede comunque favoriti gli azzurri, forti di una rosa complessivamente più forte e dello scudetto cucito sulla maglia.

