Sporting-Atalanta: formazioni e dove vederla in streaming

Sporting-Atalanta è l’andata degli ottavi di finale di Europa League, da vedere in diretta streaming su DAZN. Si gioca mercoledì 6 marzo alle ore 21:00, nella cornice dello stadio José Alvalade nella capitale portoghese. È un appuntamento di importanza fondamentale per la stagione dei nerazzurri.

Probabili formazioni e streaming di Sporting-Atalanta

Ecco le probabili formazioni che i due allenatori, Amorim e Gasperini, dovrebbero mandare in campo al fischio d’inizio. Per i bergamaschi l’unica assenza forzata è quella di Rossi per infortunio.

Sporting (3-4-3): Israel; Diomande, Coates, Quaresma; Catamo, Morita, Hjulmand, Reis; Edwards, Gyokeres, Goncalves;

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Pasalic; Scamacca.

I tifosi della Dea e gli appassionati del grande calcio internazionale che vogliono vedere la partita in streaming lo possono fare in diretta su DAZN, accompagnati dalla telecronaca di Pierluigi Pardo.

Le due squadre si sono già incrociate nel gruppo D durante il girone di qualificazione, con l’Atalanta che l’ha chiuso al primo posto (14 punti) e i portoghesi secondi (11 punti). Quella degli ottavi di finale sarà però una gara inevitabilmente diversa.

I padroni di casa sono favoriti dal pronostico dei bookmaker, anche in virtù dell’ottimo stato di forma dimostrato nel loro campionato, dove si trovano in testa davanti a Benfica e Porto grazie a una serie di risultati utili consecutivi. I bergamaschi, invece, arrivano dalle due sconfitte subite in pochi giorni da Inter e Bologna.

Con un solo abbonamento a DAZN puoi vedere in streaming non solo le partite di Europa League, ma anche quelle della Conference League e tutta la Serie A con 10 match su 10 trasmessi in diretta per ogni turno (7 in esclusiva assoluta). Vuoi risparmiare? Scegli la formula di pagamento annuale e ottieni subito un forte sconto rispetto al rinnovo mensile.