Verona-Milan: formazioni e dove vederla in streaming

Verona-Milan si gioca domenica 17 marzo alle ore 15:00 allo stadio Bentegodi e la puoi vedere in esclusiva streaming su DAZN. La partita, valida per la giornata 29 di Serie A, mette di fronte due squadre che stanno attraversando un buon momento di forma, entrambe reduci da due vittorie consecutive negli ultimi turni di campionato.

Probabili formazioni e streaming di Verona-Milan

Baroni non può schierare Henry (squalificato) e Crus (infortunato). Per Pioli l’unica assenza forzata dovrebbe essere quella di Pobega, ma le condizioni di Maignan sono da valutare dopo l’infortunio contro lo Slavia Praga. Ecco le probabili formazioni.

Verona (4-3-2-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Folorunsho, Duda, Serdar; Suslov, Lazovic; Noslin;

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Ad accompagnarti c'è la telecronaca di Ricky Buscaglia, affiancato da Dario Marcolin per il commento tecnico.

Quattordicesima posizione a 26 punti per i gialloblu, reduci come già anticipato da due vittorie consecutive ottenute contro Sassuolo e Lecce, grazie alle quali sono tornati a credere nel sogno salvezza. I rossoneri sono invece saliti al secondo posto in classifica nell’ultimo turno, a quota 59, superando la Juventus. La capolista Inter è comunque irraggiungibile a 75 punti.

La differenza dei valori in campo è troppo elevata: il pronostico dei bookmaker vede favoriti gli ospiti (nonostante la trasferta), galvanizzati tra le altre cose dal passaggio ai quarti di finale in Europa League.

