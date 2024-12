Il down di Bitcoin trascina verso il basso tutte le criptovalute

Se ci si limita a osservare la situazione considerando esclusivamente l’ultima settimana, balza all’occhio come il prezzo di Bitcoin abbia fatto registrare una perdita significativa: -8,8%. Si tratta della peggiore discesa dal mese di agosto. Ampliando invece il periodo in esame, la situazione cambia decisamente, così come le prospettive che maturano dall’analisi, con la criptovaluta che risulta sostanzialmente stabile rispetto a un mese fa (tralasciando il record storico raggiunto nel frattempo) e addirittura in forte crescita in confronto a un trimestre addietro.

Che momento sta attraversando Bitcoin?

Dunque, che momento sta attraversando BTC? Partiamo dal presente. Nel momento in cui è scritto e pubblicato questo articolo, il prezzo si attesta a 96.125 dollari (fonte CoinDesk). Le variazioni di breve termine hanno fatto segnare una flessione, raffreddando gli entusiasmi recenti e trascinando verso il basso anche gli altri asset più importanti del settore, con poche eccezioni.

E guardando avanti, invece? Come sempre, cimentarsi in previsioni sull’andamento di una criptovaluta equivale a provare a scrutare il futuro scritto in una sfera di cristallo. I fattori che hanno innescato lo scivolone degli ultimi giorni sono diversi. Da un lato c’è la legittima volontà di chi, una volta raggiunti nuovi record, ha voluto monetizzare il proprio investimento, liberandosi della moneta virtuale e di conseguenza contribuendo alla diminuzione. Dall’altro, invece, le ultime notizie provenienti dalla Federal Reserve in merito alle decisioni prese sui tassi d’interesse.

Quest’ultimo, in particolare, testimonia quanto l’ambito della finanza decentralizzata sia ormai legato a doppio filo alle dinamiche di quella più tradizionale.

A rendere ancora più complessa l’analisi ci sono poi le notizie che provengono da Donald Trump e dal suo entourage, quando manca ormai un mese al secondo insediamento alla Casa Bianca del tycoon. È innegabile che la sua rielezione abbia spinto BTC e le cripto verso l’alto, ma il trend è destinato a durare nel tempo?