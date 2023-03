DPReview chiude dopo 25 anni: la decisione di Amazon

La scure di Amazon si è abbattuta anche su DPReview: il sito ha annunciato la propria chiusura, imposta dai tagli decisi dalla parent company che l’ha acquisito nel 2007. Il portale e tutti i suoi contenuti scompariranno in data 10 aprile 2023, dopo un’attività lunga quasi 25 anni, avviata nel novembre 1998 dal fondatore Phil Askey. Fino ad allora, continueranno a essere aggiunti articoli e approfondimenti: martedì è andata online l’analisi approfondita della mirrorless Fujifilm X-H2.

Tra poche settimane il portale sarà congelato, rimanendo online per qualche tempo, ma senza più accogliere la pubblicazione di alcun nuovo contenuto. Gli utenti avranno tempo fino al 6 aprile 2023 per richiedere il download di tutte le immagini e dei testi caricati prima della loro eliminazione definitiva. Riportiamo di seguito in forma tradotta le parole di Scott Everett (General Manager).

After nearly 25 years of operation, DPReview will be closing in the near future. Please click here for more information: https://t.co/JPK4Nd8xuk pic.twitter.com/6J1ymErU7F

— DPReview (@dpreview) March 21, 2023