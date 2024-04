Dragon Ball Z Kakarot per Switch: un AFFARE imperdibile (-43%)

Dragon Ball Z: Kakarot per Nintendo Switch è molto più di un semplice gioco. È un’esperienza che trasporta i giocatori nel cuore pulsante dell’universo di Dragon Ball, offrendo a loro un’avventura epica che va oltre gli scontri leggendari.

Attualmente disponibile su Amazon con sconto incredibile del 43%, questo è il momento perfetto per acquistarlo al prezzo ridicolo di soli 33,99 euro, anziché 59,99 euro

Rivivi la storia di Goku e gli altri Guerrieri Z mentre esplori nuove aree, scopri contenuti inediti e costruisci legami con i personaggi iconici della serie. Affronta le battaglie iconiche della famosa serie animata: lotta in vasti campi di battaglia con ambienti distruttibili e combatti epiche battaglie con i boss che metteranno alla prova i limiti delle tue capacità.

Dragon Ball Z: Kakarot Vivi come Goku: pesca, vola, mangia, allenati e fatti strada attraverso le saghe di Dragon Ball Z, fai amicizia con un cast massiccio dei noti personaggi dell’anime. Inoltre, grazie alla versione per Nintendo Switch, puoi portare questa esperienza ovunque tu vada, rendendo ogni momento un’opportunità per vivere la magia di Dragon Ball.

Il gioco ricopre l’intera storia dell’anime Dragon Ball Z (seconda parte del manga Dragon Ball), oltre a mostrare scenari inediti della serie.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di acquistare Dragon Ball Z: Kakarot per Nintendo Switch a un prezzo così conveniente di soli 33,99 euro, anziché 59,99 euro. Preparati a essere trasportato nel mondo di Dragon Ball e a vivere un’avventura che rimarrà con te per sempre. Non perdere ulteriore tempo, questo mega sconto del 43% su Amazon non durerà ancora a lungo. Poi non dire che non ti abbiamo avvisato.