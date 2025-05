DREAME H15 Pro aspira e lava con 60min di autonomia e potenza suprema

Non perdere più tempo con mille elettrodomestici e prodotti per le pulizie diversi. In casa è sufficiente un alleato come DREAME H15 Pro per poter pulire i pavimenti con solo una passata e in modo profondo e magistrale. Questo dispositivo, infatti, è un due in uno che rende le pulizie una passeggiata e rivoluziona tutta la tua routine con semplicità. Grazie allo sconto del 12% disponibile su Amazon, oggi l’acquisto è un vero e proprio affare, infatti puoi collegarti in pagina e comprarlo con soli 529 euro invece di 599 euro.

DREAME H15 Pro, tutto quello che c’è da sapere su questo due in uno

Il DREAME H15 Pro è un aspirapolvere e lavapavimenti che semplifica le pulizie in casa poiché riunisce i due passaggi in uno solo. Comodo e pratico, l’elettrodomestico è sprovvisto di fili e quindi, con la sua batteria integrata, risulta ancora più semplice da passare in casa perché non devi fare quell’odioso attacca e stacca continuamente. Non ti preoccupare dal punto di vista dell’autonomia dal momento che hai a disposizione ben 60 minuti di tempo per pulire con tutta calma il tuo appartamento.

Detto ciò, l’elettrodomestico è semplicissimo da utilizzare dal momento che è dotato di varie modalità e di un’applicazione sullo smartphone che ti permette di personalizzare ogni impostazione. La pulizia avviene senza compromessi con una forza di aspirazione pari a 21k Pa che elimina ogni traccia di sporco anche quella più difficile come capelli e peli di animali, i quali solitamente creano grovigli. Inoltre, con la spazzola che offre una copertura su tre lati così da raggiungere anche spazi difficili come i bordi e il design completamente pieghevole, raggiungi qualunque zona, anche quelle scomode come sotto i mobili. Una volta che hai terminato, attiva la modalità di auto pulizia e rilassati mentre l’aspirapolvere lava in acqua calda a 100 gradi la spazzola e l’asciuga a 90 gradi.

A soli 529 euro su Amazon, la magica DREAME H15 Pro è l’aspirapolvere due in uno di cui non fare a meno. Collegati e approfitta del ribasso del 12% per portare in casa questo alleato.