 Dreame L10s Ultra Gen 2 in sconto alla Tech Week: che occasione
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Dreame L10s Ultra Gen 2 in sconto alla Tech Week: che occasione

Oggi trovi il robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreame L10s Ultra Gen 2 in forte sconto su Amazon per il via dell'evento Tech Week.
Dreame L10s Ultra Gen 2 in sconto alla Tech Week: che occasione
Tecnologia Casa e Domotica
Oggi trovi il robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreame L10s Ultra Gen 2 in forte sconto su Amazon per il via dell'evento Tech Week.

Dreame L10s Ultra Gen 2 è il robot aspirapolvere e lavapavimenti più venduto su Amazon e oggi lo trovi in sconto per la Tech Week. È adatto ad ambienti con animali domestici: identifica in modo intelligente e pulisce due volte le aree che lo necessitano. Ancora, con CleanGenius assicura che ogni lavaggio si adatti alle tue esigenze, regolando i livelli dell’acqua in base alle condizioni specifiche.

Compra il robot Dreame in sconto

Dreame L10s Ultra Gen 2 in offerta per la Tech Week

La tecnologia MopExtend RoboSwing ti permette di raggiungere facilmente le zone più strette e difficili per una pulizia profonda, sfruttando l’aspirazione Vormax da 10.000 Pa per rimuovere sporco e peli. Inoltre, la base include uno hub per la manutenzione automatica che ti permetterà di non pensarci fino a 75 giorni e la batteria interna assicura un’autonomia di funzionamento continuato fino a 240 minuti. Nella confezione è inclusa una bottiglia da 200 ml di liquido detergente (modello AWH6). Trovi altri dettagli nella scheda completa.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreame L10s Ultra Gen 2

In questo momento puoi portare a casa tua il robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreame L10s Ultra Gen 2 al prezzo di soli 329 euro, grazie allo sconto applicato in automatico: ti aiuterà a tenerla pulita. Vale la pena segnalare il voto medio ottenuto da più di 3.000 recensioni pubblicate sull’e-commerce, pari a 4,5 stelle su 5: rapporto qualità prezzo incredibile, sono davvero soddisfatto, credo di non dire una stupidaggine affermando che è un prodotto eccezionale.

DREAME L10s Ultra Gen 2 Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con MopExtend RoboSwing, Aspirazione 10.000 Pa, Stazione Base Automatica, 32 Livelli di Acqua,Batteria da 240 Min

DREAME L10s Ultra Gen 2 Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con MopExtend RoboSwing, Aspirazione 10.000 Pa, Stazione Base Automatica, 32 Livelli di Acqua,Batteria da 240 Min

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Amazon festeggia la Tech Week con un evento speciale realizzato insieme a Razer. Fino al 28 aprile è possibile consultare la pagina dedicata e approfittare di offerte su accessori gaming, notebook, dispositivi smart per la casa (come in questo caso), prodotti audio e tanto altro ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 apr 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
22 apr 2026
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