Dreame L10s Ultra Gen 2 in sconto alla Tech Week: che occasione

Dreame L10s Ultra Gen 2 è il robot aspirapolvere e lavapavimenti più venduto su Amazon e oggi lo trovi in sconto per la Tech Week. È adatto ad ambienti con animali domestici: identifica in modo intelligente e pulisce due volte le aree che lo necessitano. Ancora, con CleanGenius assicura che ogni lavaggio si adatti alle tue esigenze, regolando i livelli dell’acqua in base alle condizioni specifiche.

Dreame L10s Ultra Gen 2 in offerta per la Tech Week

La tecnologia MopExtend RoboSwing ti permette di raggiungere facilmente le zone più strette e difficili per una pulizia profonda, sfruttando l’aspirazione Vormax da 10.000 Pa per rimuovere sporco e peli. Inoltre, la base include uno hub per la manutenzione automatica che ti permetterà di non pensarci fino a 75 giorni e la batteria interna assicura un’autonomia di funzionamento continuato fino a 240 minuti. Nella confezione è inclusa una bottiglia da 200 ml di liquido detergente (modello AWH6). Trovi altri dettagli nella scheda completa.

In questo momento puoi portare a casa tua il robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreame L10s Ultra Gen 2 al prezzo di soli 329 euro, grazie allo sconto applicato in automatico: ti aiuterà a tenerla pulita. Vale la pena segnalare il voto medio ottenuto da più di 3.000 recensioni pubblicate sull’e-commerce, pari a 4,5 stelle su 5: rapporto qualità prezzo incredibile , sono davvero soddisfatto , credo di non dire una stupidaggine affermando che è un prodotto eccezionale .

Amazon festeggia la Tech Week con un evento speciale realizzato insieme a Razer. Fino al 28 aprile è possibile consultare la pagina dedicata e approfittare di offerte su accessori gaming, notebook, dispositivi smart per la casa (come in questo caso), prodotti audio e tanto altro ancora.