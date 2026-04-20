Ultimi pezzi per Shelly Plus 2PM su Amazon a soli 17€

Rendi smart la tua casa spendendo pochissimo e ottenendo la migliore qualità disponibile. Grazie all’offerta a vendita rapida dell’interruttore WiFi Shelly Plus 2PM lo acquisti a soli 17,60 euro, invece di 31 euro! Si tratta di un’occasione imperdibile che trovi solo su Amazon e che potrebbe terminare da un momento all’altro. Infatti, sono rimasti gli ultimi pezzi disponibili e una volta raggiunto il 100% delle richieste non ci sarà più.

Grazie alla sua tecnologia può operare in due modalità una volta installato, come relè e in modalità motorizzazione tapparelle. Questo gioiellino è in grado di tracciare i consumi e controllare qualsiasi elettrodomestico e circuito elettrico. Inoltre, può controllare l’automazione di tapparelle, tende e porte con un solo click o tap, direttamente dal tuo dispositivo mobile o dai tuoi device intelligenti di casa. Niente male vero?

Installando l’applicazione multi-device sarai in grado di trovare le migliori soluzioni per l’automazione della tua vita. Shelly Smart Control è l’app che ti aiuterà a controllare elettrodomestici e dispositivi da remoto. Riceverai notifiche intelligenti per tutti gli eventi automatizzati in casa tua e potrai configurare facilmente ogni cosa e gestirne le impostazioni con estrema facilità. Rendere tutto smart non è mai stato così semplice e veloce.

Non perdere altro tempo! Sei di fronte a un’offerta a vendita rapida. Fai tu la prima mossa prima che le richieste raggiungano il 100% della disponibilità. Acquista adesso Shelly Plus 2PM a soli 17,60 euro su Amazon!