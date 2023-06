Dreame R10, R10 Pro e R20: tris d'assi per la pulizia senza fili

Il mondo della robotica al servizio dell’ambiente domestico sta compiendo importanti e continui passi avanti, all’interno di una evoluzione lineare che vede il brand Dreame tra i protagonisti: un posizionamento chiaro fin dal principio, alla ricerca di un equilibrio quanto più vantaggioso tra qualità e convenienza per fare delle pulizie domestiche un servizio accessibile a tutti. I risultati non solo sono stati eclatanti, ma nelle ultime ore è a disposizione un nuovo tris d’assi da calare in tavola:

Il vantaggio di avere tre soluzioni declinate in modo tanto particolareggiato sta nel fatto che si potrà scegliere la miglior soluzione possibile sulla base di necessità e budget, potendo così avere la miglior soluzione per le proprie tasche e per la propria casa: una scelta che diventa a questo punto semplice, con il marchio Dreame come punto fermo della propria esperienza quotidiana di pulizia.

Dreame R10, R10 Pro e R20: le caratteristiche

Gli aspirapolvere senza filo sono l’elemento che più di ogni altro ha interpretato l’evoluzione del settore. I robot per le pulizie (di cui Dreame offre un’ampia gamma di modelli) hanno introdotto un modo nuovo di interpretare il concetto, ma l’aspirapolvere senza fili restano la migliore delle soluzioni per pulizie mirate, rapide ed efficaci. I tre nuovi modelli annunciati rappresentano l’evoluzione della specie, distinguendosi ognuno per particolari specifiche che impreziosiscono l’esperienza complessiva garantendo sempre e comunque il top delle performance per l’utilizzo quotidiano.

Dreame R10

Il modello R10 è quello con il miglior rapporto qualità/prezzo, con attenzione particolare soprattutto su quest’ultimo aspetto. Estremamente versatile e comodo da utilizzare, garantisce una potenza di aspirazione da 120AW (AirWatt), con 60 minuti di autonomia per un utilizzo su ampia scala ed un pacco batterie da 7x2500mAh facilmente sostituibile. Basta un solo “click” per svuotare la coppa di raccolta dello sporco ed i filtri garantiscono un’efficienza pari al 99,9%, affinché tutto il pulviscolo possa restare all’interno. Il tutto sta in appena 1,65Kg di peso, con una capacità di raccolta dello sporco di ben 0,6 litri.

Sul pavimento come sui tappeti, per capelli come per briciole, gode di un corpo rotante che opera in massima efficienza per raccogliere tutto fin dal primo passaggio. La novità del modello R10 sta nelle luci frontali con le quali è possibile analizzare (per poi pulire) anche le aree più scomode sotto letti e mobili. La particolare forma del corpo pulente e l’ingegneria dello snodo di congiunzione con il braccio di sostegno sono ottimizzate per consentire al Dreame R10 di poter arrivare ovunque, portando così le spazzole rotanti ovunque vi siano residui, peli o polvere da raccogliere.

Laddove occorre invece un corpo pulente più minuto ed in grado di addentrarsi in spazi stretti, ecco che corrono a supporto accessori ulteriori ideali per pulire gli angoli, o la tastiera di un pc, per avere così a disposizione un’aspirapolvere all-in-one utile in ogni circostanza e dal funzionamento plug&play estremamente comodo nella varietà delle circostanze in cui può essere sfruttato in ambito domestico. Al termine della pulizia, infine, non resta che lavare le singole componenti in acqua: una volta rimosso ogni residuo e asciugati i moduli, non resta che rimontare il proprio R10 per rimetterlo in modo non appena necessario.

Dreame R10 Pro

Laddove le specifiche del modello R10 non dovessero bastare, ecco che il modello R10 Pro alza l’asticella. La potenza di aspirazione, infatti, cresce del 30% e arriva a 150AW, l’autonomia sale a 65 minuti ed il corpo batteria si configura come un 7×3000 mAh. Maggior durata implica maggior libertà, potendo così fare affidamento sull’R10 Pro anche per le pulizie più estese della casa.

Dreame R10 Pro non è dunque un modello di diversa estrazione, ma è comunque una versione che estende le peculiarità del fratello minore R10 e che con una differenza di soli 70 euro consente di avere una pulizia più comoda con cicli più duraturi nel tempo. Basterà commisurare le proprie necessità con le caratteristiche dei due modelli, insomma, per comprendere quale possa rispondere meglio alle proprie abitudini quotidiane.

Dreame R20

Con il Dreame R20 si sale ad un livello nuovo ed ulteriore. La potenza passa in questo caso a 190AW (+60% rispetto al modello base) con motore indipendente, in grado di garantire forza costante di aspirazione sulla superficie oggetto di pulizia. Questa potenza è garantita da un motore con 150 mila RPM ed un pacco batterie da 8+2900mAh ed è accompagnata da corpi illuminanti anteriori che sfruttano una doppia luce blu per una potenza illuminante di maggior efficacia e con un’estensione maggiorata che copre interamente la parte su cui si agisce in pulizia. Un piccolo led laterale, inoltre, aumenta la visibilità negli angoli, consentendo così un risultato ancor più preciso anche in posizioni e contesti particolari.

Le setole rotanti confluiscono su un’estensione dentata centrale che stacca lo sporco e lo deposita direttamente nel serbatoio interno: così facendo si assicura la massima efficienza di raccolta ed un comodo sistema meccanico per pulire le setole e per direzionare lo sporco verso la coppa di raccolta. Quest’ultima potrà essere in seguito svuotata con una semplice manovra di sgancio.

L’evoluzione è anche in termini di interfaccia: un piccolo display LCD mostra in tempo reale le opzioni di pulizia e l’autonomia residua, consentendo così di ottimizzare le proprie azioni per ottenere il massimo in ogni momento. Il modello R20, insomma, ha tutto quel che offrono i modelli antecedenti, ma con una marcia in più e nessun aggravio su autonomia o peso complessivo. Semplicemente il migliore, insomma, a prezzi comunque competitivo per definizione.

I prezzi

Questi i prezzi di lancio dei tre nuovi modelli della gamma Dreame:

Un tris d’assi da cui pescare la carta che più può essere utile per la propria quotidianità, dotandosi così di un’arma comoda ed efficace per rimuovere polvere, peli e briciole ogni qualvolta necessario. E senza fili tra le gambe ad ostacolare le operazioni.

