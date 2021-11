DreamQuest: l'elegante Mini PC Intel pronto per Windows 11 in offerta

Quello che ti suggeriamo in questo articolo è un’interessante Mini PC pronto per il passaggio al nuovo Windows 11. Si tratta del DreamQuest, un computer equipaggiato con processore Intel dall’ottima dotazione e decisamente versatile per ogni utilizzo.

Mini PC DreamQuest: caratteristiche tecniche

Il design è decisamente curato con un case antracite metallizzato ed un pannello superiore nero lucido molto elegante. Non manca una striscia di LED anteriore che dona quell’aspetto piuttosto futuristico, senza però esagerare. Ad alimentare il computer ci pensa un processore Intel Celeron J4125 quad-core con una frequenza massima di 2,7GHz. A questo si affiancano 8GB di memoria RAM LPDDR4 e 128GB eMMC per il salvataggio dei dati. Ottima l’espandibilità che consente innanzitutto di aggiungere una microSD fino a 128GB, soluzione economica ed efficace. In alternativa è possibile aggiungere sia un disco M.2 2280 fino a 1TB sia un HDD/SSD da 2,5 pollici da massimo 2TB. Nel complesso una configurazione dalle ottime prestazioni, che si adatta un po’ a tutte le esigenze dal lavoro allo studio passando per l’intrattenimento. Una perfetta alternativa ai box TV come media center che unisce l’intrattenimento in streaming, all’utilità di un vero e proprio computer.

Dal punto di vista della connettività, infatti, non manca nulla. Le porte USB sono quattro tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Le uscite audio/video sono due, una HDMI e una VGA, che consentono di collegare 2 monitor contemporaneamente con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Non manca la porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce le massime prestazioni di rete attraverso la connessione via cavo. Chiudono la dotazione le connessioni wireless che includono il Wi-Fi dual band ed il Bluetooth 4.2. Come accennato in apertura, a muovere l’hardware ci pensa Windows 10 Pro, ma la CPU è già inserita nell’elenco di compatibilità con Windows 11. Il che vuol dire che già fuori dalla scatola il computer sarà perfettamente compatibile con il nuovo OS pronto per l’installazione.

Grazie ad un coupon attivabile dalla pagina, il PC può essere acquistato a soli 198,90 euro su Amazon per un risparmio di ben 50 euro sul prezzo di listino.