Driver Easy: PC sempre aggiornato con la garanzia dei certificati Microsoft

Quello che ti suggeriamo oggi è una delle migliori, se non proprio la migliore, utility per l’aggiornamento dei driver. Stiamo parlando di Driver Easy, una suite non solo comoda e pratica per mantenere il PC sempre aggiornato, ma anche e soprattutto sicura.

Utility per l'aggiornamento Driver Easy: caratteristiche

Partiamo però dalle funzionalità, piuttosto essenziali ed immediate. Il software scansiona l’hardware installato nel PC e rileva qualsiasi driver mancante, obsoleto o errato. Fatto ciò, ti basterà un solo click per aggiornare tutto. Il programma provvederà autonomamente a scaricare e installare i driver più aggiornati, correggendo nell’eventualità quelli installati erroneamente. Il download, inoltre, non ha nessun limite di banda e verrà scaricato direttamente dai database di Driver Easy alla massima velocità possibile. Ciò che però fa davvero la differenza, rispetto a qualsiasi altra utility, è la sicurezza e stabilità dei driver. La società, infatti, inserisce nei propri database esclusivamente driver WQHL, ovvero i driver che superano i rigorosi test di compatibilità effettuati direttamente da Microsoft. Tuttavia, questi potrebbero non bastare a garantirne la stabilità, per questo l’azienda testa personalmente ogni singolo driver presente nel database sulle proprie macchine, così da essere quasi certi che non crei alcun problema all’utente.

Altre funzioni

Ottima la funzione che crea automaticamente un punto di ripristino. Questo consente di ripristinare il PC in caso di malfunzionamenti o errori, senza perdere però alcun dato. Ciò significa che anche in caso di problemi successivi agli aggiornamenti, potrai riportare i driver alla versione precedente, mantenendo tutti i file presenti al momento del ripristino. Molto interessante la funzionalità offline. Questa consente di scansionare l’hardware e procedere al download da un PC diverso con un singolo click. Tra questi, naturalmente, saranno inclusi i driver di rete così da poter aggiornare completamente il computer anche in assenza di connessione. Comoda l’integrazione con CPU-Z che consente di monitorare costantemente lo stato del computer, così come lo strumento di disinstallazione. Questo provvede ad eliminare completamente il driver senza lasciare alcuna traccia, come file residui che impegnano solamente la memoria. Chiude un ottimo strumento di backup, che permette di effettuare un’immagine dell’intero sistema, senza dubbio il metodo più efficace per tenere tutti i propri dati sempre al sicuro.

Grazie ad uno sconto del 50% puoi acquistare Driver Easy direttamente dal sito dello sviluppatore a soli 29,95 euro, con la garanzia soddisfatti o rimborsati.