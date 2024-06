Driver Nvidia 550.90.07 disponibili per Linux e UNIX con vari bugfix

Nvidia ha da poco rilasciato i driver 550.90.07 per Linux e UNIX che apportano diversi correttivi su alcune problematiche che hanno riguardato la stabilità, ma anche la gestione di più schermi e altro. Si tratta di un aggiornamento minore, in attesa che siano disponibili i driver 555, che introdurranno il supporto per la sincronia della GPU e ulteriori migliorie.

Nvidia: tutti i correttivi dei driver 550.90.07

Tra le principali modifiche dei nuovi driver Nvidia, c’è innanzitutto una miglior capacità da parte del comando “modprobe” di rilevare se i moduli kernel sono già stati caricati, correggendo un problema che impediva di impostare correttamente la modalità persistenza su alcuni sistemi, come Linux, FreeBSD e Solaris.

Oltre a ciò , viene corretto un bug che in precedenza poteva causare un arresto anomalo del server X (il gestore finestre più diffuso su Linux prima dell’arrivo di Wayland) in determinate situazioni, così come altre condizioni che avrebbero causato problemi di instabilità e kernel panic su sistemi Linux e UNIX.

Su Linux i driver Nvidia hanno risolto un problema di probabile corruzione durante l’utilizzo dell’estensione OpenGL GLX_EXT_buffer_age su X.Org. Viene anche disabilitata in maniera temporanea l’estensione OpenGL GLX_EXT_buffer_age su Xwayland, in modo da evitare un bug che potrebbe causare sempre una situazione di corruzione.

Su FreeBSD, con la nuova versione viene ora corretto un bug che si verificava durante l’installazione dei driver se la cartella non era ancora stata creata in modalità manuale. Sui sistemi Solaris viene invece risolto sempre un problema di kernel panic nel caso in cui la console di sistema non sia guidata da una GPU Nvidia.

Per scaricare l’ultima versione, basta ovviamente recarsi nel sito ufficiale Nvidia, selezionando il modello di scheda video relativo. Nelle note di rilascio è possibile consultare le modifiche complete della nuova versione.

Su Linux ad aggiornarsi è anche Wayland, che passa ora alla versione 1.23: abbiamo elencato le novità in questo articolo.