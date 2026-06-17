Driver NVIDIA 610.62: bug corretti, supporto Empulse e DLSS 4.5

Il nuovo driver Game Ready NVIDIA 610.62 è importante più per i problemi che risolve che per le nuove funzionalità che introduce. Corregge dieci bug, tra cui problemi di stabilità in World of Warcraft, artefatti grafici in Apex Legends e monitor che non si riattivavano correttamente dallo standby. Resta aperto un solo problema noto. Per chi ha riscontrato scatti, micro-interruzioni o crash con Smooth Motion e DLSS Frame Generation, questo aggiornamento è particolarmente consigliato.

Il driver aggiunge anche il supporto per Empulse, il nuovo FPS di 1047 Games in arrivo in accesso anticipato il 24 giugno.

I bug corretti con il nuovo Driver NVIDIA 610.62

L’aggiornamento corregge numerosi problemi legati a giochi, monitor e tecnologie NVIDIA. Tra le correzioni più importanti ci sono una maggiore stabilità in World of Warcraft e l’eliminazione di artefatti grafici che potevano comparire in Apex Legends dopo sessioni di gioco prolungate. Inoltre, NVIDIA ha risolto un bug che in alcuni giochi rendeva non selezionabili le impostazioni DLSS dopo l’installazione del driver 610.47.

Particolare attenzione è stata dedicata a Smooth Motion e DLSS Frame Generation, con la correzione di problemi di fluidità, immagini fantasma e crash all’avvio dei giochi, oltre a una migliore stabilità nelle configurazioni multi-monitor con V-SYNC attivo. L’aggiornamento affronta anche un difetto di sincronizzazione dei frame su alcuni monitor G-SYNC utilizzati con schede della generazione Ada.

Sul fronte dei display, il driver risolve casi in cui i monitor venivano identificati erroneamente come “NVIDIA NV-Failsafe” a causa di errori nella lettura dell’EDID, oltre a un problema che impediva ad alcuni schermi di riattivarsi correttamente dalla modalità standby. NVIDIA segnala infine miglioramenti generali della stabilità del sistema in situazioni di elevata pressione sulla memoria grafica.

NVIDIA segnala un’unica anomalia ancora irrisolta, la modalità “Preferisci prestazioni massime” potrebbe non entrare sempre in funzione come previsto.

Empulse e DLSS 4.5

Empulse è il nuovo sparatutto in prima persona di 1047 Games, lo studio dietro Splitgate e Splitgate: Arena Reloaded. L’accesso anticipato parte il 24 giugno con supporto DLSS 4.5 (generazione multi-frame dinamica) e NVIDIA Reflex dal primo giorno.

Il driver NVIDIA 610.62 è disponibile dall’app NVIDIA o come download diretto dal sito NVIDIA. È certificato WHQL.