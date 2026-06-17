 Frode esame di medicina: ban di Telegram in India
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Frode esame di medicina: ban di Telegram in India

Il governo indiano ha bloccato l'accesso a Telegram per impedire la divulgazione di documenti relativi al test di ingresso alle facoltà di medicina.
Frode esame di medicina: ban di Telegram in India
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Il governo indiano ha bloccato l'accesso a Telegram per impedire la divulgazione di documenti relativi al test di ingresso alle facoltà di medicina.
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Il governo indiano ha bloccato l’accesso a Telegram fino al 22 giugno, in quanto il servizio di messaggistica verrebbe utilizzato per informare gli studenti sui metodi da utilizzare per superare l’esame di ammissione alle facoltà di medicina. La National Testing Agency del Ministero dell’Educazione ha inoltre specificato che Telegram deve disattivare la possibilità di modificare i vecchi messaggi. Pavel Durov ha fortemente criticato la decisione.

Telegram vietato a 150 milioni di utenti

All’inizio di maggio, la National Testing Agency ha annullato i risultati dell’esame sostenuto da circa 2,3 milioni di studenti dopo aver scoperto la divulgazione di documenti riservati. Il test di ingresso alle facoltà di medicina, noto come NEET-UG (National Eligibility Entrance Test Undergraduate), verrà ripetuto il 21 giugno. Il Ministero della Information Technology ha quindi ordinato il ban per Telegram fino al 22 giugno sulla base della Section 69A dell’Information Technology Act.

Secondo il governo indiano, il servizio di messaggistica verrebbe utilizzato per distribuire documenti relativi all’esame e false informazioni. Telegram deve inoltre disattivare la funzionalità che permette di modificare i messaggi già inviati fino al 30 giugno. Il governo spiega che entrambe le misure sono state adottate per garantire l’ordine pubblico. In seguito all’annullamento dei risultati all’inizio di maggio, molti studenti hanno organizzato manifestazioni di protesta e chiesto le dimissioni del Ministro dell’educazione.

Pavel Durov (CEO di Telegram) ha duramente criticato la decisione del governo. Invece di trovare i responsabili della divulgazione dei documenti sono stati puniti 150 milioni di utenti. La software house ha rimosso centinaia di canali, ma i leak sono continuati su altre app. Tra l’altro, il ban viene implementato a livello di IP e DNS, quindi è sufficiente usare una VPN. Secondo Reuters, Apple e Google hanno ricevuto l’ordine di rimuovere temporaneamente Telegram dai rispettivi app store.

Durov ha aggiunto che Reliance (operatore telefonico indiano) ha sabotato l’accesso a Telegram tramite un metodo noto come BGP hijacking, impedendo l’uso del servizio anche all’esterno dell’India. Il CEO ha sottolineato che tra i proprietari c’è Meta.

Fonte: TechCrunch

Pubblicato il 17 giu 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
17 giu 2026
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