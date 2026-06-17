Teams down il 17 giugno: tutti gli aggiornamenti

Problemi in corso per Teams, il servizio di Microsoft su cui molte aziende fanno affidamento per comunicare e collaborare, anche da remoto. Centinaia di utenti si sono riversati sul portale Downdetector negli ultimi minuti per segnalarne il malfunzionamento. Non sappiamo quanto sia esteso il down, né quanto ci sarà da attendere per il ripristino. Il grafico di seguito restituisce una fotografia fedele della situazione attuale, aggiorneremo l’articolo non appena ci saranno novità pubblicando degli update.

Il down di Teams di mercoledì 17 giugno 2026

Al momento la dashboard Service Health Status di Microsoft non segnala alcun malfunzionamento, ma i feedback degli utenti parlano chiaro: c’è chi non riesce a usare l’app come fa quotidianamente.

Restando in tema, proprio ieri la software house ha confermato l’arrivo della Efficiency Mode che promette di portare prestazioni migliori sui computer Windows e macOS con risorse hardware limitate. Inoltre, tra le nuove funzionalità in arrivo ce n’è anche una parecchio discussa, quella che permetterà di conoscere esattamente la posizione dell’utente quando è collegata alla rete Wi-Fi dell’ufficio.

Aggiornamento (17 giugno 2026, ore 13:30)

I problemi di Teams sono rientrati. Il numero delle segnalazioni relative al down del servizio è praticamente azzerato. È accaduto tutto intorno al mezzogiorno di oggi, ma la situazione si è risolta piuttosto in fretta, indicativamente in tempo per il rientro dalla pausa pranzo. Non è dato sapere cosa abbia causato l’anomalia, né quanto sia stata estesa, forse si è trattato di un sovraccarico dell’infrastruttura.

Disclaimer

Quanto riportato in questo articolo si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o altro, non è da ritenere un giudizio sulla qualità generale di un servizio o di una piattaforma.