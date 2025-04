Driver Nvidia per le schede grafiche RTX causano crash e problemi

I driver che Nvidia ha rilasciato negli ultimi quattro mesi, una vera e propria altalena di emozioni (e di bug). Tutto è iniziato a gennaio, quando Nvidia ha lanciato i driver per le nuove GPU RTX serie 50. Sulla carta, queste schede promettevano prestazioni da urlo e un supporto senza precedenti per le ultime tecnologie grafiche.

I nuovi driver di Nvidia causano instabilità e crash

Nella realtà, i driver hanno portato con sé una sfilza di problemi che hanno fatto venire il mal di testa a migliaia di utenti: schermate nere, crash dei giochi, instabilità generale.

Da quel momento, è stato un susseguirsi di aggiornamenti e hotfix da parte di Nvidia, nel disperato tentativo di tappare le falle. Ma ogni volta che un buco veniva chiuso, se ne apriva un altro. Gli utenti, esasperati, hanno invaso Reddit e i forum di supporto con le loro lamentele. C’è chi è riuscito a risolvere tornando ai driver di dicembre, ma chi possiede le nuove RTX non ha avuto questa fortuna: i vecchi driver non le supportano più.

Quando la scorsa settimana Nvidia ha rilasciato il driver 576.02, con una lunga lista di correzioni per bug e crash, sembrava finalmente la luce in fondo al tunnel. E invece, per alcuni sfortunati utenti, è stato come finire dalla padella alla brace. Temperature della GPU sballate, flickering dei giochi, insomma un bel cocktail di problemi. Risultato? Nvidia si è vista costretta a correre ai ripari con l’ennesimo hotfix.

Ieri è arrivato l’hotfix 576.15, che risolve (si spera) il pasticcio delle temperature e qualche altro bug causato dal 576.02. Chi ha una RTX serie 50 o usa utility come Afterburner per gestire le ventole in base alla temperatura, dovrebbe installare subito questo aggiornamento. Altrimenti, rischia di cuocere la nuova GPU come un uovo al tegamino.

Un primato poco invidiabile per Nvidia

Quattro hotfix in due mesi: un bel record per Nvidia, che ci aveva abituati a driver stabili e affidabili, spesso migliori di quelli della concorrenza. Certo, AMD e Intel non sono esattamente dei santi, ma questa volta Nvidia sembra aver toppato alla grande.

I pasticci dei driver sono solo l’ultima tegola per le nuove GPU di Nvidia, il cui lancio è stato a dir poco tribolato. Cavi di alimentazione che si sciolgono come burro, schede con difetti di fabbrica, prezzi alle stelle e scorte introvabili. Insomma, un debutto da dimenticare per quello che doveva essere il non plus ultra del gaming.