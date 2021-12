Driver obsoleti? Ecco come installarli automaticamente

Lo sapevi che gran parte dei problemi di un PC è causato da driver obsoleti? Per questo motivo se il tuo computer si blocca o non risponde come dovrebbe, la soluzione potrebbe essere un aggiornamento dei driver. I driver, infatti, fungono da “interpreti” fra Windows e i nostri dispositivi. Ad esempio nel momento in cui visualizziamo qualcosa sullo schermo del nostro monitor, il sistema operativo invia un segnale alla scheda grafica, che si occupa di eseguire il comando. Ma scheda grafica e Windows non parlano la stessa “lingua”: è qui che entra in gioco il driver, una sorta di traduttore che permette ai due di comunicare.

Dove reperire però eventuali aggiornamenti? Puoi farlo manualmente, cercando sul sito web della casa produttrice. Oppure puoi risparmiare tempo e lasciare che programmi specializzati lo facciano al posto tuo. Come Driver Easy, un nome che è già di suo un programma. Il software ti consente infatti di aggiornare qualsiasi driver con un semplice click del mouse. Semplice, no? Anche il prezzo è competitivo: inserendo il codice sconto EASE-6YPW-GGYA in fase di acquisto, lo pagherai soltanto 23,96 euro.

Driver Easy offre un'interfaccia semplice ed intuitiva, così come è immediato il processo di aggiornamento. Non c'è bisogno di avere particolari conoscenze tecniche, perché il programma farà tutto da solo: riconoscerà automaticamente il sistema e tutti i dispositivi ed installerà al posto tuo i driver corretti più recenti. Nessun rischio, dunque, di installare qualcosa di errato.

Driver Easy reperisce tutti i driver direttamente dal produttore del dispositivo/chip, perciò sono tutti certificati, sicuri e stabili. Dispositivi audio, schede grafiche, di rete o Ethernet, schede Wi-Fi, Chipset, stampanti, dispositivi usb o Bluetooth e tanto altro ancora. Tutto è supportato. Ti ricordiamo che puoi acquistare Driver Easy a soli 23,96 euro per un anno inserendo in fase di acquisto il codice sconto EASE-6YPW-GGYA.