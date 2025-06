Il drone DJI Mini 4 Pro con RC-N2: MAXI SCONTO per il bundle

Prendi il volo con DJI Mini 4 Pro, ora disponibile in offerta su Amazon nel bundle che include anche il radiocomando RC-N2. È il drone ideale per iniziare subito a divertirsi, subito senza bisogno di licenze o esami. Ha infatti un peso inferiore ai 249 grammi e la certificazione C0 che lo colloca nelle categorie A1 e A3, da utilizzare senza patentino. Tra le funzionalità integrate, può catturare video verticali HDR in 4K a 60 fps con qualità cinematografica, pronti da condividere all’istante sui social. Ha inoltre in dotazione la tecnologia di rilevamento omnidirezionale degli ostacoli, per muoversi in tutta sicurezza anche in ambienti complessi, senza pensieri.

L’offerta sul drone DJI Mini 4 Pro con RC-N2

Supporta la trasmissione video Full HD fluida fino a 20 chilometri di distanza e ha una batteria a lunga durata che permette di intraprendere voli estesi senza interruzioni. Ancora, il nuovo ActiveTrack a 360 gradi consente di creare riprese perfette, seguendo i soggetti con precisione, anche se sei alle prime armi. Trovi le altre informazioni che cerchi nella pagina della promozione.

Amazon propone oggi lo sconto del 21% sul bundle che include il drone DJI Mini 4 Pro e il radiocomando RC-N2: lo puoi acquistare al prezzo di 630 euro, invece di 799 euro come da listino. Il risparmio è notevole, ma non sappiamo per quanto rimarrà online l’offerta.

L’e-commerce si occupa della vendita e della spedizione. Inoltre, grazie alla disponibilità immediata, se lo ordini adesso entro domani volerà a casa tua. Lo riceverai con la consegna gratis.