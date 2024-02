Drone pieghevole a prezzo STRACCIATO: incredibile doppio sconto Amazon

La combinazione tra il coupon sconto e il codice promozionale, da applicare entrambi in pagina, ti permette di acquistare questo fantastico drone pieghevole all’incredibile prezzo di 37,99 euro. Sì, hai letto bene: meno di 40 euro per un prodotto che ti permetterà di effettuare riprese mozzafiato e scatti che scateneranno l’invidia dei tuoi amici.

Drone in doppia offerta Amazon: perché conviene

Il drone è dotato di una fotocamera 2K ad alta distanza che ti offre una visione stabile e chiara fino a 100 metri di distanza. Catturi filmati in HD e condividi la tua avventura sui social media con un semplice clic, regalando agli amici e ai familiari una prospettiva unica dal cielo.

Il dispositivo include funzioni intelligenti come il tasto di avvio/atterraggio, il mantenimento dell’altitudine e la modalità senza testa, ideali per tutti i livelli di esperienza, compresi i bambini e i principianti. Inoltre, con la tecnologia Tap Fly, puoi disegnare una traiettoria di volo sul tuo smartphone e il drone la seguirà automaticamente.

Le caratteristiche avanzate del drone includono il controllo gestuale, che consente di scattare foto o video semplicemente mostrando il palmo o un segno V alla fotocamera anteriore. Inoltre, il design consente al drone di essere piegato in una forma compatta e portatile, perfetta da trasportare in viaggio. Le 2 batterie modulari incluse offrono fino a 30 minuti di volo continuo, mentre le 4 protezioni per eliche garantiscono la massima sicurezza di volo.

Il prezzo finale, applicando sia il coupon sconto sia il codice promozionale che trovi in pagina, è di soli 37,99 euro. Davvero da non credere.