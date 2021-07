Dropbox: conversione file e backup automatico foto

Dropbox ha annunciato novità molto interessanti per il suo servizio di cloud storage e file hosting. Oltre ad alcune modifiche all'interfaccia, gli utenti troveranno la funzionalità per la conversione dei file, il backup automatico delle foto e miglioramenti per il password manager.

Dropbox: utili novità per tutti

Le novità più visibili sono ovviamente quelle che riguardano l'interfaccia. Dropbox ha ridisegnato il pannello laterale della versione web per visualizzare le informazioni più importanti sui file. Sempre sul web è disponibile una nuova barra di navigazione (a sinistra) che permette di trovare subito i contenuti. Su desktop è stata invece migliorata la visualizzazione dei contenuti sincronizzati nella barra della applicazioni (Windows) e nella barra dei menu (macOS).

La novità più interessante è senza dubbio quella che consente di convertire vari tipi di file in PDF o immagini (JPG e PNG), direttamente all'interno di Dropbox, evitando l'uso di applicazioni esterne. La funzionalità è disponibile per tutti gli utenti.

Molto utile anche il backup automatico di foto e video da dispositivo mobile. Gli utenti iOS possono scegliere album specifici (su Android sarà possibile in futuro). È stato inoltre aggiornato il backend per velocizzare l'upload. Anche questa funzionalità è accessibile a tutti.

Dropbox Passwords, gratuito per gli utenti free da aprile (massimo 50 password), consente ora di inserire automaticamente i dati di login e gli indirizzi email tramite browser. Può inoltre conservare i dati della carta di credito e di debito. Tutte le novità sono elencate nella pagina dedicata.