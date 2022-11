DualSense Edge PS5 in preordine Amazon su invito

È una giornata importante per i possessori di PS5 su Amazon perché, dopo l’arrivo di PlayStation VR2, è adesso possibile richiedere un invito per preordinare DualSense Edge, il controller personalizzabile in uscita il prossimo gennaio.

Basta cliccare su “richiedi invito” in modo da ricevere, entro 72 ore dalla richiesta, un link con cui effettuare il preordine di questo ambito accessorio. Il lancio è previsto il 26 gennaio 2023 al prezzo di 239,99 euro con spedizione Prime.

DualSense Edge PS5: per veri appassionati, richiedi l’invito adesso

DualSense Edge è un controller per PlayStation 5 che nasce sulla base del pad originale, completo quindi di feedback aptico e grilletti adattivi, ma che garantisce prestazioni superiore e un alto livello di personalizzazione.

È possibile infatti personalizzare e sostituire le levette analogiche, costruire dei profili giocatore personalizzati tramite un’esclusiva interfaccia utente e acquistare oggetti aggiuntivi con cui creare un pad costruito secondo le proprie esigenze.

L’invito disponibile su Amazon permette di accedere alla possibilità di prenotare una sola unità del controller DualSense Edge: un sistema già utilizzato per la stessa PlayStation 5, che testimonia come anche in questo caso le scorte saranno parecchio limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.