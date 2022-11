PS5: PlayStation VR2, l'invito su Amazon

Così come avvenuto per PS5, anche con l’arrivo del visore PlayStation VR2 è previsto un sistema di invito per l’acquisto su Amazon. Ci si può mettere in coda fin da subito, basta un click. Ricordiamo che si tratta al momento di un preordine, poiché l’uscita sul mercato è prevista per il 22 febbraio 2023, anche in Italia.

L’invito Amazon per comprare PS VR2 di PS5

Si tratta della nuova periferica Sony per la realtà virtuale, migliorata sotto ogni punto di vista rispetto al modello della generazione precedente e progettata per sfruttare appieno l’enorme potenza di calcolo della PlayStation 5. Una volta richiesto l’invito, la piattaforma di e-commerce verificherà l’idoneità dell’account. Non si ha modo di sapere se e quando arriverà: in caso di esito positivo si riceverà l’avviso via email e si avranno a disposizione 72 ore per completare l’acquisto. Tutti i dettagli nella scheda del prodotto.

L’invito dipende da diversi fattori, quindi non è possibile prevedere i tempi di attesa. Se sarai invitato, riceverai un’email con un link valido per 72 ore.

PS VR2 non è una periferica economica: costerà più della PS5 stessa. Sony ha infatti fissato un prezzo di 599,99 euro per il packaging comprensivo dei due controller necessari a interagire con i giochi supportati. La speranza è che non si verifichi una carenza di unità come avvenuto con la console, ancora quasi introvabile nonostante siano trascorsi ormai oltre due anni dal lancio.

A livello di specifiche tecniche troviamo un display OLED da 120 Hz con risoluzione di 4000×2040 pixel (2000×2040 pixel per ogni occhio), sensori che rilevano i movimenti, e fotocamere per la funzionalità See-Through View che mostra l’ambiente circostante anche mentre si indossa il visore. Un vero e proprio concentrato di tecnologia al servizio del gaming, per un’esperienza coinvolgente e immersiva.

