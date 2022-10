DualSense Edge, nuovo controller PS5: prezzo e uscita

Personalizzazione ai massimi livelli per un’esperienza di gioco unica e adattabile alle esigenze di ognuno: è quanto offre DualSense Edge, il nuovo controller wireless progettato per dare il massimo su PS5. Sony annuncia oggi i dettagli a proposito della sua commercializzazione. Arriverà all’inizio del prossimo anno.

PS5: arriva il nuovo controller DualSense Edge

Tra le caratteristiche incluse spicca la completa rimappatura dei tasti, la possibilità di regolare con precisione la sensibilità delle levette e dei grilletti, le opzioni per passare da un profilo di controllo all’altro e un’esclusiva interfaccia utente sul controller. Di seguito è visibile in streaming il filmato di presentazione che le riassume tutte al meglio, mostrando la loro utilità durante le sessioni di gameplay.

Sarà possibile personalizzare il controller con tre set di cappucci levetta sostituibili e due set di tasti posteriori intercambiabili. Ecco quanto si troverà incluso nella confezione.

Controller wireless DualSense Edge;

cavo intrecciato USB;

due cappucci standard;

due cappucci alti a cupola;

due cappucci bassi a cupola;

due tasti posteriori a mezza cupola;

due tasti posteriori levetta;

alloggiamento del connettore;

custodia di trasporto.

Non sarà una periferica economica: Sony ha fissato il prezzo di 239,99 euro per il nuovo DualSense Edge. Alla spesa dovranno poi essere aggiunti altri 24,99 euro per chi vorrà acquistare i moduli levetta sostituibili. La data di uscita sul mercato è il 26 gennaio 2023, per tutto il mondo. La fase di preordine prenderà invece il via già il 25 ottobre 2022.

A chi ancora non è riuscito ad acquistare PlayStation 5, a causa delle poche unità in commercio, consigliamo di richiedere un invito su Amazon. La versione in vendita sull’e-commerce è quella con Standard (con lettore disco) in bundle con il gioco Horizon Forbidden West.