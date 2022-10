PS5: le ambizioni di Sony per il PlayStation VR2

Se da un lato Sony sta lavorando per migliorare la situazione relativa alla difficoltà nel trovare una PS5, dall’altro prosegue il proprio impegno finalizzato a supportare al meglio il suo prossimo lancio hardware: quello del PlayStation VR2. Stando a quanto rivelato oggi da Bloomberg, il gruppo ha intenzione di produrne due milioni di unità entro il mese di marzo.

PlayStation VR2 per PS5: due milioni entro marzo

Le informazioni disponibili parlano di una fase di assemblaggio del visore per la realtà virtuale avviata nel mese di settembre. Al momento, tutto sembra procedere come pianificato, senza alcuna difficoltà legata alla fornitura delle componenti.

Ricordiamo che Sony non ha ancora ufficializzato il prezzo di PS VR2. Dovrebbe comunque non essere inferiore ai 400 dollari (o 400 euro), anche in considerazione del recente rincaro che ha interessato la console. Nel bundle saranno inclusi i due controller da impugnare, per controllare le fasi del gameplay.

Per dirla tutta, ancora non disponiamo nemmeno di una data di uscita precisa. L’ultima indicazione è “all’inizio del 2023”, dunque quasi certamente entro la fine del primo trimestre.

Il successo di PlayStation VR2 dipenderà molto dalla qualità e dalla varietà dei giochi che offriranno il loro supporto alla periferica. Sony ha già sottolineato più volte che alcuni sono in fase di sviluppo da tempo, sia internamente sia presso studi di terze parti.

Il filmato in streaming qui sopra, condiviso dal canale ufficiale YouTube nelle scorse settimane, permette di dare uno sguardo da vicino al design del visore e a quelle che sono alcune delle sue più importanti caratteristiche. Tra queste, figurano due display OLED ognuno con risoluzione 2000×2040 pixel, tecnologia di Eye Tracking, un campo visivo da 110 gradi e sistema audio Tempest 3D.