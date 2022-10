PS5 jailbreak: la console next-gen è stata bucata?

Non è certo la prima volta che si parla del possibile jailbreak di PS5, ma ora circola un video che sembra dimostrare come la pratica sia concretamente fattibile. La clip è visibile qui sotto e online già circola il metodo da seguire. Non che ce ne sia bisogno, ma ci teniamo a ribadire che la procedura invalida la garanzia della console.

Il jailbreak per PS5: spunta un video

La responsabilità è da attribuire a SpecterDev, in grado di far leva su un exploit che prende di mira il firmware 4.03 della piattaforma (nelle due versioni Standard Edition e Digital Edition) e più nel dettaglio una vulnerabilità WebKit. Il filmato mostra l’installazione di un pacchetto che non sarebbe possibile eseguire in altro modo.

It's… beautiful. The PlayStation 5 has been jailbroken. pic.twitter.com/54fvBGoQGw — Lance McDonald (@manfightdragon) October 3, 2022

Va detto che, almeno per ora, il metodo sembra essere altamente instabile. Funziona nel 30% circa dei casi (non è dato a sapere in base a quali fattori), richiede alcune competenze non del tutto comuni (Python e un local webserver su PC) e non sempre si arriva a conclusione al primo tentativo.

Al momento, da Sony non sono giunti commenti sulla vicenda. Non si tratta ad ogni modo di una minaccia tale da far pensare all’immediata circolazione di copie non autorizzate dei giochi. Ciò nonostante, la questione jailbreak non sembra più poter essere etichettata come un rumor infondato.

Ancora oggi, nonostante siano trascorsi ormai quasi due anni dal lancio, PS5 risulta quasi introvabile sia online sia sugli scaffali dei negozi. Il consiglio da seguire per chi desidera acquistarla è richiedere un invito su Amazon e incrociare le dita, sperando di riceverlo in breve tempo. Nelle scorse settimane abbiamo dedicato un approfondimento utile per capire come funziona il sistema organizzato dall’e-commerce.