PS5: un problema con l'aggiornamento firmware?

Oggetto del desiderio per milioni di giocatori che ancora non sono riusciti ad acquistarla (puoi richiedere un invito su Amazon), nonostante siano trascorsi ormai quasi due anni dal lancio, PS5 sta ricevendo in questi giorni un aggiornamento del firmware. Nulla di strano, il più classico degli update, il cui obiettivo è introdurre miglioramenti e nuove funzionalità. C’è però da portare all’attenzione un bug che sta creando qualche grattacapo di troppo.

DualSense drifting con il nuovo firmware di PS5?

In seguito all’installazione, qualcuno si è trovato suo malgrado a dover fare i conti con un problema riguardante il controller DualSense. L’anomalia riscontrata è definita drifting. Di cosa si tratta? In breve, il joypad si comporta come se l’utente inviasse degli input attraverso le levette analogiche, pur non toccandole.

La responsabilità del malfunzionamento sembra poter essere attribuita proprio all’update appena distribuito. Al momento, da Sony non sono giunte dichiarazioni in merito. C’è da augurarsi che qualcuno, internamente all’azienda, se ne sia accorto e abbia iniziato a raccogliere le informazioni necessarie per rilasciare al più presto una patch correttiva.

Ricordiamo che, di recente, è circolata un’indiscrezione a proposito di un possibile restyling della PlayStation 5, in arrivo sul mercato forse già entro il prossimo anno. Si parla di un’edizione della console next-gen dotata di lettore disco esterno e removibile. Un’eventuale conferma contribuirebbe sostanzialmente a eliminare, o quantomeno a rendere meno vincolanti, le attuali differenze tra la Standard Edition e la Digital Edition.

Abbiamo citato in apertura il sistema a invito messo in campo il mese scorso da Amazon per chi desidera acquistare PS5: chiunque può entrare a far parte della lista d’attesa. Bisogna però necessariamente armarsi di (molta) pazienza. Ne abbiamo spiegato nel dettaglio il funzionamento in un articolo approfondito pubblicato ieri su queste pagine.