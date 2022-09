PS5: il restyling sarà così (design e uscita)

Ancora oggi, trovare una PS5 da acquistare rappresenta una vera e propria impresa. Eppure, sono trascorsi ormai quasi due anni dal lancio. La crisi dei chip ha fortemente limitato i ritmi di produzione e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Certo, c’è la possibilità di richiedere un invito su Amazon o di attendere uno dei Drop organizzati dagli e-commerce, ma bisogna armarsi di molta pazienza. Eppure, nei laboratori Sony sembra aver già preso vita la seconda versione della console next-gen. Non stiamo parlando di un’ottimizzazione quasi invisibile come quelle introdotte finora, ma di un restyling a tutti gli effetti, che potrebbe arrivare sul mercato già entro l’autunno del prossimo anno.

Una PS5 con lettore disco esterno: il restyling

A riportarlo è stata inizialmente la redazione del sito Insider Gaming, anticipando alcuni dettagli a proposito dei cambiamenti introdotti. A livello di componentistica hardware non ci saranno novità, fatta eccezione per una porta USB-C aggiuntiva posizionata sul retro, alla quale sarà possibile connettere un lettore disco esterno e removibile che potrà essere eventualmente acquistato separatamente (in alternativa al bundle).

Un dettaglio non di poco conto, che potrebbe influire anche sul design della PlayStation 5, riducendone le dimensioni e il peso. A beneficiarne sarebbe inoltre l’indice di riparabilità.

Per quanto riguarda la data di uscita, la fonte dell’indiscrezione la indica per il settembre 2023. Come sempre accade in questi casi, le informazioni provenienti da rumor e voci di corridoio sono da prendere con le pinze.

Le iterazioni di PS5 successive a quella originale portate sul mercato da Sony hanno ottimizzato componenti interne come il sistema di dissipazione del calore e la scheda madre. Ciò nonostante, il look esterno della console non è mai cambiato.