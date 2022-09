PS5 in negozio: il peggio è passato (forse)

Sono in arrivo buone notizie per chi ancora non è riuscito ad acquistare una PS5: presto sarà più semplice trovare la console next-gen, anche in negozio. È quanto portano a ipotizzare diverse testimonianze provenienti dagli Stati Uniti (e non solo), dove il prodotto è stato avvistato sugli scaffali dei punti vendita. Non accadeva da molto tempo, a causa della ben nota carenza di unità che ha lasciato parecchi appassionati di gaming a bocca asciutta.

Sta finalmente per finire la carenza di PS5?

La crisi dei chip e la forte domanda del mercato hanno fino a oggi costituito una combo letale, in grado di mettere KO le speranze di chi ha provato invano a comprarne una. Dal canto suo, Sony ha promesso di voler fare tutto il possibile per aumentare i ritmi di produzione e accontentare i giocatori, scongiurando così il rischio che qualcuno possa passare per sfinimento alla concorrenza di Xbox.

All’inizio di settembre, un utente tedesco di NeoGAF ha condiviso l’immagine di uno store MediaMarkt (MediaWorld in Italia) in cui faceva bella mostra un bancale con una dozzina di PlayStation 5. Che siamo i primi segnali di un cambiamento destinato a migliorare la situazione anche in Europa? Questo il suo commento.

Ero in un MediaMarkt di Berlino e, per la prima volta nella mia vita, ho visto PS5 su uno scaffale. Quando le persone le prendevano, lo staff esponeva nuove console per riempirlo di nuovo, sembra ne abbiano molte.

Ad oggi, il metodo consigliato a chi desidera acquistare PS5 è richiedere un inviso su Amazon. Nel mese di agosto, il colosso dell’e-commerce ha infatti messo in campo un’iniziativa rivolta ai clienti interessati al prodotto, creando una sorta di lista d’attesa alla quale iscriversi per poter (prima o poi) effettuare l’ordine. Ne abbiamo indagato il funzionamento in un approfondimento dedicato.