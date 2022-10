PS5: il nuovo aggiornamento migliora le prestazioni

Gli utenti in possesso di una PS5 possono ora installare l’ultimo aggiornamento rilasciato da Sony per la sua console next-gen, che porta il software di sistema alla versione 22.02-06.00.01. Stando a quanto reso noto, l’update introduce un generale miglioramento delle prestazioni.

Un aggiornamento per il firmware di PS5

Non si tratta ad ogni modo di un update rivoluzionario. Il nuovo firmware contiene comunque le patch correttive che vanno a risolvere alcuni dei bug riscontrati nelle release precedenti, anche inerenti alla sicurezza. Può essere scaricato e installato semplicemente accendendo la piattaforma, recandosi nel menu delle impostazioni e controllandone la disponibilità. Il suo peso supera di poco la quota di 1 GB (per la precisione è pari a 1,08 GB).

Ricordiamo che ieri la console ha accolto una nuova versione dell’applicazione ufficiale di Disney , che rispetto alla vecchia edizione porta con sé il supporto allo streaming 4K HDR.

Sono molti i giocatori ancora rimasti a bocca asciutta, coloro che nonostante siano trascorsi ormai quasi due anni dal lancio, ad oggi non sono ancora riusciti a trovarne un’unità in commercio, né nei negozi fisici né sugli scaffali degli store online. È colpa anzitutto della crisi dei chip, che ha fortemente rallentato i ritmi di produzione. Dal canto suo, Sony ha già promesso in più occasioni di voler fare il possibile per porvi rimedio nel minor tempo possibile.

Attualmente, il metodo migliore per provare ad acquistare una PlayStation 5 rimane quello di iscriversi alla lista d’attesa di Amazon e incrociare le dita sperando di ricevere un invito in tempi brevi. Segnaliamo anche il bundle con FIFA 23 disponibile su eBay, a prezzo però maggiore rispetto a quello di listino.