Disney+ su PS5: ora con streaming 4K HDR

Ora, la PS5 ha la sua applicazione ottimizzata per la visione dei contenuti disponibili su Disney+. Il software era già disponibile in precedenza, ma si trattava semplicemente della versione realizzata in passato per PS4 e adattata alla nuova piattaforma. Con il rilascio di oggi viene introdotta una funzionalità che farà piacere a molti: il supporto nativo allo streaming 4K HDR (prima era limitato a 1080p) ovviamente a patto di avere in salotto un televisore compatibile.

La nuova app di Disney+ per PS5 è disponibile

È anche attraverso iniziative come questa che la piattaforma ha intenzione di proseguire con la propria strategia di espansione globale, che nell’ultimo periodo l’ha già portata a insidiare la leadership di Netflix e di Prime Video. Ricordiamo che a breve lancerà il piano di abbonamento Basic supportato dalla visione delle inserzioni pubblicitarie, con l’obiettivo di conquistare ulteriori nuovi iscritti, strappandoli alla concorrenza. Riportiamo di seguito in forma tradotta le parole di Jerrell Jimerson (EVP of product and design per Disney).

Un elemento chiave della nostra strategia per l’espansione globale è costituita dall’andare incontro ai clienti, ovunque siano. Ecco perché siamo entusiasti di migliorare sia Disney+ sia Star Plus per gli utenti PlayStation 5. La possibilità di supportare il 4K HDR per lo streaming video sulla piattaforma migliorerà l’esperienza di visione per i fan.

In tema PlayStation 5, ancora oggi trovare la console rappresenta è una vera impresa, nonostante siano trascorsi ormai quasi due anni dal lancio iniziale. Il consiglio per tutti coloro interessati è quello di richiedere un invito su Amazon e incrociare le dita sperando di ottenerlo in tempi brevi. Per capire come funziona il sistema rimandiamo a un approfondimento dedicato pubblicato su queste pagine nelle scorse settimane.

