PS5 e disponibilità: l'avremo tutti, ecco quando

Molti ancora non sono riusciti ad allungare le mani su PS5, oggetto del desiderio per milioni di giocatori fino a oggi impossibilitati a trovarne una. La buona notizia è che la disponibilità sembra poter migliorare a breve, già entro fine anno. A parlarne è Christopher Dring, analista di mercato e numero uno del sito GamesIndustry.biz.

Fa riferimento a fonti retail (non meglio precisate) secondo le quali la situazione sta migliorando. Sembrano dunque finalmente giunti a conclusione i tempi più duri per chi vuol acquistare la piattaforma. L’attesa è stata lunga (tra poche settimane saranno trascorsi due anni dal lancio iniziale), ma potrebbe essere ormai quasi giunta al termine.

According to my retail sources, PS5 availability worldwide during September was 'surprisingly good'. One source told me it was the best it's been for over a year. Looking forward to seeing that data

— Christopher Dring (@Chris_Dring) October 5, 2022