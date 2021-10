DualSense Playstation 5 ad un prezzo ECCEZIONALE: non perdere la promo

Il Controller Wireless DualSense per Playstation 5 è ora disposizione su Amazon ad un prezzo eccezionale. Usufruendo della promozione disponibile, te lo porti a casa con soli 59.99 euro, ottenendo così uno sconto del 16% sul prezzo originale di listino. Approfitta inoltre delle spedizioni rapide e gratuite in tutta la penisola.

Controller Wireless DualSense: ottieni il massimo nei tuoi giochi

Con il lancio di Playstation 5, Sony ha introdotto ufficialmente un controller innovativo e completamente rivoluzionato, il nuovo DualSense. Dotato di un’estetica accattivante e di un design moderno, questo nuovo controller nasconde sotto la scocca delle migliorie estremamente interessanti.

La prima novità introdotta da Sony è in assoluto il feedback aptico. Grazie a questa nuova funzionalità potrai immergerti ancor di più nei tuoi giochi usufruendo di un feedback fisico che reagisce in maniera egregia alle tue azioni in game. Nelle tue mani, dunque, le vibrazioni dinamiche possono simulare qualsiasi sensazione, dagli ambienti di gioco al rinculo di armi diverse.

Un’ulteriore novità interessante sono i grilletti adattivi. Che si tratti di tirare la corda di un arco sempre più tesa o di frenare bruscamente a bordo di un'auto in corsa, grazie a questa nuova funzionalità potrai sperimentare vari livelli di forza e di tensione quando schiacci i grilletti posteriori.

Le novità però non finiscono qui. Il DualSense di Playstation 5 è inoltre dotato di un microfono integrato e di un nuovo e comodo tasto mute, utile per mutare istantaneamente i tuoi party.

Cosa stai aspettando? Acquista subito su Amazon il tuo nuovo DualSense per Playstation 5 al piccolo prezzo di soli 59.99 euro. Grazie alle spedizioni Prime lo ricevi direttamente a casa tua in appena 24/48 ore.