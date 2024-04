DualSense PlayStation 5 in colore ORIGINALE a 54€ in promozione, corri

Un controller nuovo sulla tua PlayStation 5 ci sta tutto. Che sia per via del drift di cui soffre il tuo o perché vuoi iniziare a fare qualche gioco cooperativo con partner e amici, non ha importanza. Ora che il DualSense in colorazione originale è in promozione, non puoi fartelo scappare.

Proprio su Amazon è andato online uno sconto del 22%

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia

DualSense per PlayStation 5 in colorazione originale

Si abbina perfettamente alla tua PlayStation perché è identico e spiccicato a quello che hai ricevuto la prima volta in confezione. È un requisito essenziale? No, ma se non ti piacciono le altre versioni questa è la scelta che devi fare.

Il DualSense di PlayStation 5 non può essere definito neanche un accessorio visto che senza di questo, non puoi fare nulla. Averne uno funzionante o comunque di scorta non fa male perché, oltre ai prezzi, non sai mai quando potrebbe tornarti utile. Il mio, ad esempio, ha questo drift pazzesco che durante le partite è devastante.

Detto questo, ha tutto quello che gli serve. Connessione wireless, feedback aptico, grilletti adattivi e l’entrata per il jack audio da 3,5 millimetri. Come ti dicevo, è esattamente identico a quello che già possiedi solo che è nuovo.

Se sei alla ricerca di un nuovo controller, non te lo perdere. Lo trovi su Amazon scontato del 22%

