DualSense PS5 a -19€: Amazon taglia il prezzo del controller

Una segnalazione veloce per il forte sconto su Amazon dedicato al DualSense, il controller wireless per la PS5. È la periferica ufficiale della console, progettata da Sony per sfruttare al meglio le potenzialità di PS5 e del suo parco titoli. L’esempio perfetto è ASTRO BOT (in promozione a -20 euro), uscita recente che ha definito un nuovo standard di riferimento per il genere platform. Se sei interessato, mettilo subito nel carrello: i pezzi disponibili sono pochi e il sold out è dietro l’angolo.

Aggiornamento: è terminato? Dai uno sguardo agli sconti sulle versioni Gray Camouflage, Cobalt Blue, Volcanic Red e Sterling Silver.

PS5: il controller DualSense è in sconto

Tra i punti di forza che lo rendono unico nella categoria ci sono l’altoparlante e il microfono integrati, il rilevamento del movimento a 6 assi, il feedback tattile per sentirsi immersi nell’azione, la batteria con autonomia elevata e la superficie touch centrale che abilita funzioni speciali durante il gameplay. I pezzi disponibili sono pochi: approfittane subito.

Nonostante l’aumento del prezzo stabilito di recente da Sony, Amazon ha deciso di tendere una mano ai giocatori attivi su PlayStation 5 e di proporre uno sconto molto interessante sulla periferica.

In caso di sold out, dai uno sguardo alle altre versioni del DualSense in offerta. Ci sono, ad esempio, quella Gray Camouflage caratterizzata da uno stile militare e la Cobalt Blue per chi preferisce un look più classico, ma al tempo stesso originale. Toni decisamente accesi, invece, per quella Volcanic Red. Persino l’edizione limitata Sterling Silver, realizzata per celebrare i 30 anni dall’uscita della prima console, beneficia di un piccolo sconto che farà gola soprattutto ai collezionisti.