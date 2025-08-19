NVIDIA aggiorna GeForce NOW con le GeForce RTX 5080

NVIDIA ha annunciato un importante aggiornamento per il servizio di cloud gaming. A partire dal mese di settembre, gli utenti potranno sfruttare la potenza delle GPU GeForce RTX 5080. Ovviamente servirà l’abbonamento al piano GeForce NOW Ultimate che attualmente offre l’accesso alle GeForce RTX 4080. Un’altra interessante novità si chiama Install-to-Play.

GeForce NOW con GeForce RTX 5080

Grazie alle GPU GeForce RTX 5080, basate sull’architettura Blackwell, gli utenti potranno sfruttare notevoli miglioramenti rispetto alle attuali GeForce RTX 4080 (architettura Ada Lovelace). L’abbonamento Ultimate offrirà uno streaming a risoluzione 5K e 120 fps o 4K a 240 fps o 1080p a 360 fps. Saranno disponibili inoltre funzionalità avanzate come DLSS 4 Multi-Frame Generation.

Grazie alla rete globale di NVIDIA SuperPOD, la latenza per la maggioranza dei giochi sarà inferiore a 30 millisecondi. La qualità delle immagini verrà invece migliorata con la nuova modalità Cinematic-Quality Streaming (CQS). Le GeForce RTX 5080 permetteranno di raggiungere prestazioni di calcolo fino a 62 teraflops e di utilizzare un frame buffer da 48 GB. Il prezzo dell’abbonamento Ultimate non cambierà: 20 dollari/mese (21,99 euro/mese in Italia).

Arriveranno anche nuovi titoli, tra cui Borderlands 4, Call of Duty: Black Ops 7 e The Outer Worlds 2, portando il totale ad oltre 2.300. Questo numero raddoppierà istantaneamente con il lancio della funzionalità Install-to-Play che sfrutta i server di cloud storage.

Gli utenti potranno accedere ad oltre 2.000 giochi compatibili con Steam Cloud Play (i server di NVIDIA sono collegati a quelli di Steam). È necessario però effettuare download e installazione dei singoli titoli. Per sfruttare il cloud si deve pagare un abbonamento aggiuntivo dopo i primi 100 GB gratuiti per abbonati Ultimate e Performance. I prezzi sono 2,99 dollari al mese per 200 GB, 4,99 dollari/mese per 500 GB e 7,99 dollari/mese per 1 TB.