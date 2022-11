DualSense PS5: il prezzo crolla al minimo storico

Quello che molti definiscono il miglior controller in circolazione, il DualSense progettato da Sony per la PS5, è protagonista oggi di un’ottima offerta Amazon nella Settimana del Black Friday. Il prezzo crolla, raggiungendo il suo minimo storico.

Black Friday Amazon: super offerta sul DualSense PS5

Dotato di microfono e altoparlante integrati, non è il solito joypad. Il design ergonomico, il feedback aptico e i trigger adattivi lo rendono il migliore mai visto in azione su una console della gamma PlayStation. Per tutti gli altri dettagli è possibile consultare la scheda del prodotto.

Ricordiamo che è possibile utilizzare DualSense anche su altre piattaforme, incluso il PC, sia in modalità wireless grazie al supporto per il Bluetooth sia sfruttando il cavo USB-C in dotazione. Al prezzo di soli 49,99 euro è un vero affare. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno.

Rimandiamo alla sezione Amazon dedicata per tutte le altre offerte proposte nella Settimana del Black Friday che prende il via oggi sull’e-commerce.

Aggiornamento: in questo momento, lo stesso articolo è su eBay a soli 39,90 euro (fino a esaurimento scorte).

