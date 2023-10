DualSense PS5 a prezzo stracciato: lo sconto Amazon

Una segnalazione veloce per il DualSense di PS5 al suo prezzo minimo: in questo momento è in sconto su Amazon e può essere acquistato a soli 54,99 euro. Una spesa significativamente inferiore rispetto a quella di listino, per il controller wireless che Sony ha progettato per la sua console next-gen.

PS5: Amazon ha tagliato il prezzo del DualSense

La colorazione è White, quella tradizionale e in tinta con la scocca della piattaforma. Con microfono integrato, jack da 3,5 mm per cuffie o auricolari, pulsante Crea per produrre i propri contenuti in-game, trigger adattivi e ricarica USB-C, è la periferica definitiva per la PlayStation 5. Per saperne di più consulta la scheda del prodotto.

Non sappiamo fino a quando durerà la promozione: meglio approfittarne subito. Lo sconto del 21% sul prezzo di listino permette di risparmiare 15 euro e allungare le mani su DualSense per PS5 a soli 54,99 euro.

Aggiungiamo infine che il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio. Se lo compri subito, entro 48 ore al massimo sarà da te, senza ulteriori spese per il trasporto. Sei pronto a giocare?

