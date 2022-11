DuckDuckGo per Android blocca i tracker nelle app

DuckDuckGo ha annunciato la disponibilità della versione beta pubblica di App Tracking Protection per gli utenti Android. La funzionalità, finora accessibile solo tramite invito, permette di bloccare i tracker di terze parti nascosti nelle app installate sul dispositivo. La software house ha apportato vari miglioramenti rispetto alla versione precedente.

DuckDuckGo per Android blocca i tracker

App Tracking Protection potrebbe essere definita la versione Android della App Tracking Transparency (ATT) di iOS. In base ai test effettuati da DuckDuckGo, utilizzando uno smartphone con 35 app, la funzionalità ha bloccato fino a 2.000 tentativi di tracciamento al giorno. Le aziende, tra cui Google, sfruttano le informazioni raccolte per mostrare inserzioni personalizzate e altre attività.

Tra i dati ottenuti dai tracker ci sono: posizione geografica, indirizzo email, numero di telefono, risoluzione dello schermo e modello di smartphone. Le aziende possono anche vendere i dati a terze parti che li utilizzeranno per scopi poco leciti. Quando App Tracking Protection è attivo in background può rilevare e bloccare tutti i tracker presenti nella blocklist.

Gli utenti possono vedere l’elenco dei tracker bloccati con rete associata (azienda) e tipo di dati raccolti. App Tracking Protection funziona come una VPN locale. È possibile attivarla nelle impostazioni di DuckDuckGo per Android a partire dalla versione 5.143.1. Essendo una beta potrebbero esserci problemi vari (mancato blocco o calo delle prestazioni). In tal caso è sufficiente disattivare la funzionalità (anche solo per una singola app).

