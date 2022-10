DucDuckGo per macOS: versione beta per tutti

Da circa sei mesi è disponibile la versione beta di DuckDuckGo per macOS, ma solo per gli utenti in lista di attesa privata. La software house ha ora comunicato che la versione beta 0.30 è disponibile per tutti con nuove funzionalità che garantiscono la privacy e altri miglioramenti suggeriti dai beta tester.

DuckDuckGo per macOS: tutte le novità

Ovviamente gli utenti troveranno tutte le funzionalità introdotte ad aprile. Il browser per macOS blocca i tracker prima del caricamento, accede ai siti web tramite connessione cifrata (Smarter Encryption) e permette di cancella tutti i dati di navigazione con il famoso Fire Button.

Rispetto alla precedente versione beta sono stati aggiunti una nuova barra dei segnalibri, le pinned tab e la visualizzazione locale delle cronologia. Grazie al Cookie Consent Pop-Up Manager, DuckDuckGo sceglie automaticamente le impostazioni che massimizzano la privacy e minimizzano i cookie. È possibile inoltre accedere alla funzionalità Email Protection per desktop.

Il Duck Player permette invece di riprodurre i video di YouTube, eliminando le inserzioni personalizzate. Il browser per macOS elimina anche i banner più fastidiosi dalle pagine web, senza la necessità di usare un ad-blocker. Gli utenti possono sfruttare il password manager integrato, ma nelle prossime settimane sarà possibile attivare nelle impostazioni quello open source di Bitwarden. È inoltre supportato l’auto-riempimento universale di 1Password.

Prima del rilascio della versione finale, il codice di DuckDuckGo per macOS verrà pubblicato su GitHub. La versione per Windows è attualmente usata da amici e parenti, ma presto sarà disponibile una beta privata con lista di attesa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.