DuckDuckGo blocca i pop-up di Google login

DuckDuckGo continua la sua “battaglia” contro i tracker nascosti nei siti web, oltre che nelle app e nelle email. La software house della Pennsylvania ha aggiunto alle app e alle estensioni per browser la funzionalità che blocca i pop-up del login tramite account Google. L’obiettivo è garantire la privacy degli utenti.

Google traccia i siti visitati

Usare un unico account per effettuare l’accesso a diversi siti e app è sicuramente una comodità. In questo modo, gli utenti non devono utilizzare e ricordare decine di password (meglio non usare sempre la stessa). Come molti avranno notato, quando viene visitato un sito che supporta il login con l’account Google, viene mostrato un pop-up che invita ad usare questa soluzione per non dover ricordare la password e velocizzare l’accesso. Questo è il pop-up che appare su Twitter:

Google sottolinea che i dati del login con sono utilizzati per visualizzare inserzioni pubblicitarie o altri scopi. DuckDuckGo ha scoperto però che vengono raccolti i cookie e l’indirizzo completo della pagina. In pratica, l’azienda di Mountain View traccia le attività online degli utenti.

Essendo un rischio per la privacy, nelle app e nelle estensioni per browser di DuckDuckGo è stata aggiunta la funzionalità Google Sign-in Pop-up Protection che blocca automaticamente il pop-up. È comunque ancora possibile utilizzare l’account Google come metodo di login.

