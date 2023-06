Due pendrive Kingston da 128 GB sotto i 10€: scegli la tua

Segnaliamo due sconti per le pendrive Kingston da 128 GB su Amazon: in entrambi i casi si rimane sotto i 10 euro, con la possibilità di allungare le mani su dispositivi certificati, accompagnati dall’affidabilità che solo un marchio leader del mercato può garantire. Torneranno utile per tenere sempre con sé file, documenti e contenuti così come per copiarli e trasferirli velocemente.

Kingston, pendrive 128 GB: due sconti su Amazon

La prima è il modello DataTraveler Exodia M, in offerta al prezzo finale di 9,99 euro. Basata su standard USB 3.2 per garantire una velocità elevata nel trasferimento, è caratterizzata da un design progettato per resistere nel tempo. Il cappuccio mobile protegge il connettore, mentre l’anello consente di agganciarla al portachiavi.

L’altra è ormai un classico: DataTraveler Exodia da 128 GB in offerta a 8,99 euro con uno sconto del 55% sul listino. Le caratteristiche non cambiano, l’aspetto sì: eccolo, con la copertura removibile.

Ognuno scelga la chiavetta che preferisce: in entrambi i casi il brand è una garanzia.

Segnaliamo infine la possibilità di usufruire della spedizione gratuita da parte degli abbonati Prime. Chi non lo è può attivare il mese di prova senza spese ed effettuare subito l’ordine per ricevere il prodotto entro domani, direttamente a casa.

