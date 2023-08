Due set LEGO a soli 9,99 euro: guarda l'offerta

Lasciamo un attimo da parte la tecnologia per segnalare l’ottima offerta su Amazon che, in questo momento, permette di acquistare due set LEGO a metà prezzo, pagandoli solo 9,99 euro. Si tratta di 42132 Technic Motocicletta 2 in 1 e di 60383 City Auto Sportiva Elettrica. Un’idea per chi vuol fare un regalo (o due) ai più piccoli, risparmiando.

Due set LEGO a 9,99 euro: ecco l’offerta

Il primo, adatto ai bambini 7+, permette di creare due motociclette diverse con gli stessi pezzi. Il secondo, invece, con classificazione 5+, dà vita a una postazione per la ricarica di una vettura elettrica, con personaggio compreso (da mettere alla guida o lasciare di fianco alla colonnina) e alettone posteriore ad altezza regolabile. Per saperne di più consultare la descrizione completa.

Insieme, i due set, al prezzo di soli 9,99 euro grazie allo sconto del 50%, sono un affare da cogliere al volo prima del quasi inevitabile sold out. Vale inoltre la pena precisare che sono venduti direttamente da Amazon.

Non sappiamo fino a quando rimarrà valida l’offerta: meglio approfittarne subito. C’è inoltre la spedizione gratuita in un solo giorno garantita per gli abbonati Prime.

