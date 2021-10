Dura di più, costa di meno: Duracell, che sconto

Ci sono strumenti che, quando servono, in casa non ci sono mai. Le batterie (per termostati, giocattoli, telecomandi, mouse, e quant'altro) sono uno di questi. Se oggi andiamo a segnalare questa offerta tra quelle tecnologiche più in vista sulla vetrina Amazon di oggi, il motivo è esattamente questa: approfittare della giusta occasione per un approvvigionamento significa abbattere il costo ed avere sempre in casa la batteria quando serve.

Duracell, più durata e costo ridotto

Si tratta di un pacchetto di Duracell di tipo AA “+100% extra life”: batterie di nuova generazione in grado di garantire lunga autonomia all'interno di una confezione corposa (ben 12 unità) disponibile ad un costo unico: solo 8,99 euro, con un risparmio netto del 30% rispetto ai livelli tradizionali.

Offerte da cogliere al volo, insomma, per una semplice e unica questione: lo sconto. Il prodotto è noto, il brand è conosciuto, l'utilità è commisurata sul numero di device che si hanno in casa. La novità è il prezzo: 8,99 euro per un pacchetto da 12 unità, non certo un'occasione che capita tutti i giorni.