Dynabook, due nuovi laptop per il mondo business

Si chiamano X30L-J e X40-J e sono le due risposte di Dynabook alla domanda di laptop che il mondo business sta esprimendo in questa particolarissima fase di mercato. I due modelli – propri della famiglia Portégé – mettono a disposizione prestazioni e qualità di livello, garantendo la resistenza del prodotto e basando il progetto su processori Intel Core di 11esima generazione.

Dynabook annuncia due nuovo Portégé

13,3 pollici il primo, 14 pollici il secondo, “i dispositivi sono i primi a essere realizzati in un design completamente rinnovato dai colori al look and feel fino allo chassis e alle cerniere, e presentano una cornice sottile su 3 lati per massimizzare l’area dello schermo e ridurre al minimo l’ingombro“. In entrambi i casi l’autonomia garantita supera le 14 ore, caratteristica con il quale il gruppo completa l’immagine di uno strumento che vuole essere un vero alleato durante le ore di lavoro in mobilità. Robustezza della cerniera, accensione istantanea ed altri particolari di questo tipo vengono a corollario di un progetto mirato e specifico, interessante soprattutto in ambito aziendale.

Così Damian Jaume, Presidente di Dynabook Europe GmbH, spiega i nuovi nati del gruppo:

Viviamo nell’era della connettività pervasiva e le esigenze degli utenti in continua evoluzione, sia in ambito lavorativo che non, fanno sì che essi abbiano bisogno di un dispositivo che non solo possa tenere il passo con questo stile di vita, ma che lo potenzi. Questi due nuovi dispositivi incarnano la vision di dynabook per la continua innovazione e forniscono agli utenti tutto ciò di cui hanno bisogno per una produttività, una creatività e una collaborazione senza interruzioni, ovunque si trovino. Come primi dispositivi lanciati da dynabook dal passaggio sotto la piena proprietà di Sharp Corporation, sono una pietra miliare per il futuro della tecnologia e segnano un nuovo entusiasmante capitolo nei nostri 35 anni di storia.

Il prezzo non è ancora stato comunicato. I due laptop saranno disponibili a partire dal mese di novembre.