Il produttore lo definisce il “convertibile da 13,3 pollici più leggero al mondo con processori Intel Core di undicesima generazione”: così si presenta Dynabook Portégé X30W-J, new entry del catalogo laptop controllato da Sharp. Un modello con sistema operativo Windows 10 destinato in primis ai professionisti.

Dynabook Portégé X30W-J: specifiche e immagini

La scheda delle specifiche tecniche offre uno schermo da 13,3 pollici con superficie touchscreen, pannello Sharp IGZO, risoluzione Full HD, luminosità da 460 nit e supporto all’utilizzo della penna AES, CPU Intel Core i5 o Core i7 di undicesima generazione, chip grafico Intel Xe, fino a 32 GB di RAM LPDDR4x, unità SSD PCIe con capacità fino a 1 TB per lo storage, porte USB 3.1 Type-A e USB-C con Thunderbolt 4, WiFi 6, LTE opzionale, Bluetooth 5.1, uscita video HDMI full size, jack audio da 3,5 mm, altoparlanti Harman/Kardon, webcam da 8 megapixel con doppio microfono per la cancellazione automatica del rumore, slot per la lettura di schede microSD e autonomia dichiarata da 16 ore con una sola ricarica. Il tutto racchiuso all’interno di uno chassis in lega di magnesio con spessore pari a soli 17,9 mm conforme con lo standard MIL-STD-810G. Queste le parole di Damian Jaume, Presidente di Dynabook Europe.

Il lancio della nuova piattaforma Evo di Intel è una pietra miliare significativa per il settore per rispondere alle necessità dei professionisti di oggi, e incarna il nostro impegno per l’evoluzione dell’innovazione dei dispositivi. Il Portégé X30W-J porta a compimento le nostre filosofie condivise, fornendo agli utenti tutto ciò di cui hanno bisogno per una produttività, una creatività e una collaborazione senza interruzioni, ovunque si trovino.

Il design è quello visibile nelle immagini qui sotto, da convertibile, che lo rende utilizzabile in ben cinque modalità differenti: Laptop, Tablet, Tabletop, Presentation e Audience.

Nel comunicato stampa che abbiamo ricevuto in redazione non sono indicati prezzo né data di lancio. In caso di rottura del dispositivo entro un anno dall’acquisto i clienti otterranno una riparazione gratuita e un rimborso completo.