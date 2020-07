Con l’obiettivo di differenziare la propria offerta da quanto proposto dai competitor nel popolato segmento laptop, oggi Dynabook sottolinea la presenza di una caratteristica inedita per il modello Satellite Pro C50 presentato il mese scorso, destinato a un’utenza business e già acquistabile anche in Italia: il rivestimento con vernice antibatterica.

Vernice antibatterica per il laptop Dynabook

Le superfici del portatile sono trattate con una protezione speciale che inibisce la crescita di microorganismi. Una peculiarità che strizza l’occhio alle esigenze di questo periodo in cui la cura per l’igiene deve obbligatoriamente essere elevata. I test condotti con il metodo Japanese Industrial Standard Z 2801:2010 garantiscono un’efficacia fino al 99,9% del rivestimento nel contrastare la proliferazione dei batteri.

A livello di specifiche tecniche il nuovo Dynabook Satellite Pro C50 offre un display LCD da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, processori Intel Core, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD da diversi tagli per lo storage, due porte USB 3.0 Type-A, lettore di schede microSD, WiFi, Bluetooth 4.2, uscita video HDMI full size, Ethernet, webcam HD con microfono integrato, ClickPad per il puntamento (il più ampio del portfolio), Trusted Platform Module per la sicurezza dei dati e slot per un lucchetto Kensington (opzionale).

La caratteristica è presente anche sulle unità del laptop già in commercio.