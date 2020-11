A solo una settimana di distanza dalla presentazione del modello Portégé X30W-J arriva da Dynabook l’annuncio di altri due laptop: si tratta questa volta di Satellite Pro C40-H (da 14 pollici) e Satellite Pro C50-H (da 15 pollici), entrambi dotati di caratteristiche utili nell’ambito della produttività.

I nuovi laptop Dynabook Satellite Pro C40-H e C50-H

La scheda delle specifiche tecniche include processori Intel Core di decima generazione, fino a 16 GB di RAM DDR4 e unità SSD con capacità massima da 512 GB per lo storage. Ci sono poi il Precision TouchPad per gestire le interazioni, webcam HD, altoparlanti stereo, microfono, Trusted Platform Module per la sicurezza e sul portatile da 15 pollici un tastierino numerico. Opzionale l’inclusione del SecurePad per l’autenticazione biometrica mediante lettura delle impronte digitali. A livello di connettività trovano posto una porta USB Type-C, altre due USB 3.0, uscita video HDMI full-size, slot Ethernet, ingresso per schede microSD, WiFi e Bluetooth. Lato software il sistema operativo è Windows 10.

Il design è caratterizzato da una finitura blu scoro con superficie ricoperta da vernice antibatterica per evitare dalla proliferazione dei batteri. Satellite Pro C40-H sarà disponibile entro fine mese, Satellite Pro C50-H a dicembre. I prezzi non sono stati resi noti. Concludiamo con le parole di Damian Jaume, Presidente di Dynabook Europe.