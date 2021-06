Nuovi laptop Dynabook: Tecra A40-J e Tecra A50-J

Portabilità e prestazioni trovano posto nei due nuovi laptop annunciati oggi da Dynabook, entrambi appartenenti alla gamma Tecra che vanta oltre tre decenni di attività alle spalle: si tratta di modelli A40-J e A50-J (nelle immagini allegate a questo articolo) che differiscono per la diagonale del display integrato, rispettivamente da 14 e 15 pollici.

Dynabook Tecra A40-J e A50-J: le caratteristiche

A livello di specifiche tecniche sono presenti processori Intel Core di undicesima generazione, fino a 32 GB di RAM DDR4, SSD con capacità che arriva a 1 TB per lo storage dei dati, oltre 10 ore di autonomia con una sola ricarica, porte USB-C con supporto a Thunderbolt 4, uscita video HDMI 2.0, slot Ethernet, lettore microSD e WiFi 6 e LTE opzionale. L'elaborazione del comparto grafico è affidata all'unità Intel Iris Xe. Queste le parole di Damian Jaume, presidente di Dynabook Europe.

Con oltre 35 anni di esperienza, Tecra è la nostra gamma più venduta e rinomata in tutto il mondo per resistenza, mobilità ed eleganza. I due nuovi notebook presentati oggi sono stati progettati secondo questi stessi principi, integrando le tecnologie più recenti per supportare pienamente una forza lavoro sempre meno vincolata a una postazione fissa.

In entrambi i casi il sistema operativo è Windows 10. A racchiudere il tutto un telaio sottile (in entrambi i casi non si arriva a 20 millimetri di spessore) con doppia ventola silenziosa per una dissipazione del calore ottimale. Il debutto sul mercato è atteso per il mese di luglio 2021, i prezzi non sono stati comunicati.